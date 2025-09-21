"Наверное, это самый абсурдный способ": белорусы наши хитроумный путь, чтобы прорваться на Запад

«Через 45 минут мы оказались на границе Мамоново — Гжехотки. И за полтора часа самым вежливым образом мы прошли границу. И вот — вуаля! Мы уже в Польше. Конечно, на границе мне приходилось объяснять, почему я лечу в Португалию со словацкой визой. Но все же после обеда я была уже в Гданьске. Решила никуда дальше не лететь именем революции и провела чудесный вечер и утро в Гданьске», — подчеркнула Елена.