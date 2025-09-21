В богатой стране ЕС опубликованы крайне тревожные цифры о бедности населения. В Латвии ситуация еще хуже

Все больше людей из среднего класса в Германии оказываются за чертой бедности. Ситуация с неравенством в стране ухудшается уже много лет. Согласно отчету фонда Ханса Бёклера, разрыв между доходами богатых и бедных стал значительно больше, начиная с 2010 года. Кроме того, одновременно с этим вырос и уровень бедности.