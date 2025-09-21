В богатой стране ЕС опубликованы крайне тревожные цифры о бедности населения. В Латвии ситуация еще хуже
Средний класс в Германии продолжает беднеть: исследование фонда имени Ганса Бёклера зафиксировало рекордный уровень бедности за последнее десятилетие. Об этом сообщает Ausnews.
Все больше людей из среднего класса в Германии оказываются за чертой бедности. Ситуация с неравенством в стране ухудшается уже много лет. Согласно отчету фонда Ханса Бёклера, разрыв между доходами богатых и бедных стал значительно больше, начиная с 2010 года. Кроме того, одновременно с этим вырос и уровень бедности.
Так, в 2021 году число людей, живущих в бедности, увеличилось почти на 4% и достигло 17,8% от всего населения. По меркам исследователей, бедным считается тот, чей ежемесячный чистый доход меньше 60% от среднего дохода по стране.
На момент проведения исследования это означало, что одинокий человек, получающий меньше 1350 евро в месяц, считался бедным. А семья из двух взрослых и двух детей младше 14 лет оказывалась за чертой бедности, если их общий доход был меньше 2830 евро в месяц.
Ситуация еще серьезнее для тех, кто оказался в «крайней бедности». Таких людей стало на 3% больше, и теперь они составляют 11% от всех бедных. Их доходы составляют меньше половины от среднего по Германии.
Как поясняет автор исследования Доротея Шпаннагель, бедных не только стало больше — они еще и стали беднее по сравнению с остальным обществом.
Согласно данным Eurostat, в Латвии ситуация гораздо хуже. В стране насчитали 24,3% людей, подверженных бедности.
Кроме того, как ранее писал Otkrito.lv, от серьёзной материальной и социальной депривации (крайняя степень бедности) в Латвии страдают 5,3%.