В Европе пересчитали самых бедных людей. Данные по Латвии многим могут показаться удивительными
В 2024 году 6,4% жителей ЕС столкнулись с серьёзными материальными и социальными лишениями, что немного ниже, чем в 2023 году (6,8%).
Как сообщает Eurostat, больше всего от серьёзной материальной и социальной депривации страдали молодые люди до 18 лет — 7,9%, за ними следовали лица в возрасте от 18 до 64 лет (6,4%) и люди 65 лет и старше (5,1%).
У женщин уровень серьёзной материальной и социальной депривации был выше, чем у мужчин (6,6% против 6,2%). Такая тенденция — более высокий показатель у женщин — наблюдалась во всех возрастных группах, кроме тех, кто младше 18 лет.
Среди стран ЕС наибольшая доля людей, испытывавших серьёзную материальную и социальную депривацию, была зафиксирована в Румынии (17,2%), за ней следовали Болгария (16,6%) и Греция (14,0%).
Наименьшие показатели отмечены в Словении (1,8%), Хорватии (2,0%) и Польше (2,3%).
Латвию, которую у нас часто называют бедной в сравнении с большинством стран ЕС, серьезных лишенцев оказалось относительно мало - 5,3%. Это меньше, чем в среднем по ЕС - 6,4%. Это также меньше, чем в Литве (6,1%), которую априори сейчас считают обогнавшей Латвию по уровню развития. В Эстонии, впрочем, бедняков меньше, чем в Латвии - 3,1%.
Удивительно то, что лишенцев больше, чем в Латвии в богатых европейских странах, до которым нам очень далеко по уровню доходов. Так, во Франции 6,6% населения сталкивается с серьёзными материальными и социальными лишениями, в Германии - 6,2%, в Испании - 8,3%.
В том, что касается просто бедных людей, то здесь, как ранее писал Otkrito.lv, дела в Латвии обстоят уже не так хорошо.