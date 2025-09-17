В Европе пересчитали самых бедных людей. Данные по Латвии многим могут показаться удивительными

Латвию, которую у нас часто называют бедной в сравнении с большинством стран ЕС, серьезных лишенцев оказалось относительно мало - 5,3%. Это меньше, чем в среднем по ЕС - 6,4%. Это также меньше, чем в Литве (6,1%), которую априори сейчас считают обогнавшей Латвию по уровню развития. В Эстонии, впрочем, бедняков меньше, чем в Латвии - 3,1%.