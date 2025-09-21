Соседняя с Латвией страна обрезала последние провода, которые связывали ее с Россией
Литва демонтировала все линии электропередачи, связанные с Калининградской областью.
Как заявил гендиректор системного оператора Litgrid Рокас Масюлис, завершён важный процесс — это не только физический демонтаж проводов, но и знак полной интеграции страны в электросети континентальной Европы. «Работы по демонтажу, особенно на четырёх линиях, пересекающих Неман, были технологически сложными, но благодаря профессиональной организации работ они прошли гладко и безопасно. После завершения демонтажа мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры», — сказал Масюлис.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали соглашение о синхронизации с сетями континентальной Европы. Включение электросетей стран Балтии в синхронный режим работы с сетью ЕС произошло 9 февраля.
Однако, как писал Otkrito.lv, Латвия только в этом месяце полностью завершила проект отключения от электросети России.