В Эстонии констатировали снижение покупательной способности населения. А в Латвии народ только богатеет?

Это привело к удешевлению кредитов, облегчив условия инвестирования для бизнеса и домохозяйств, а также снизило расходы заемщиков. В то же время рост цен в Эстонии остается быстрым. По прогнозу Банка Эстонии, в этом году инфляция в стране составит 5–6 процентов, примерно треть этого роста связана с увеличением налогов. Остальная часть в основном обусловлена ростом затрат на оплату труда и подорожанием продуктов питания из-за повышения цен на сырье на мировом рынке.