В Эстонии констатировали снижение покупательной способности населения. А в Латвии народ только богатеет?
Быстрый рост цен в Эстонии и его влияние на покупательную способность населения по-прежнему вызывают тревогу, заявил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, выступая в парламенте страны. Об этом пишет Pistimees.
С точки зрения эстонского Центробанка, одним из главных изменений прошлого года стало замедление инфляции в еврозоне, что дало Европейскому центральному банку возможность после быстрого цикла повышения ставок приступить к их снижению с рекордных значений.
Это привело к удешевлению кредитов, облегчив условия инвестирования для бизнеса и домохозяйств, а также снизило расходы заемщиков. В то же время рост цен в Эстонии остается быстрым. По прогнозу Банка Эстонии, в этом году инфляция в стране составит 5–6 процентов, примерно треть этого роста связана с увеличением налогов. Остальная часть в основном обусловлена ростом затрат на оплату труда и подорожанием продуктов питания из-за повышения цен на сырье на мировом рынке.
«Сохраняющийся быстрый рост цен и его влияние на покупательную способность населения по-прежнему вызывают тревогу», - сказал Мюллер, отметив, что в этом году покупательная способность средней зарплаты не увеличится.
В Латвии рост реальных доходов есть, хотя и крохотный. Как недавно писал Otkrito.lv, в первом квартале 2025 года реальный ВВП на душу населения вырос по данным OECD в большинстве стран Европы. Среди 27 стран рост реального ВВП на душу населения отмечен в 20, а снижение — в семи, причем в основном на незначительные величины. В ЕС показатель вырос на 0,5%, в ОЭСР — на 0,1%.
Наиболее заметное падение реального ВВП на душу населения произошло в Дании (-1,4%) и Люксембурге (-1,3%).
Латвия показала за это время скромный рост в 0,3%, но это все же гораздо лучше, чем падение и больше, чем смогли добиться Нидерланды, Австрия, Швеция и некоторые другие более богатые государства.