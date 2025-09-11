В Европе определили рост реального уровня жизни населения в этом году. Результат Латвии оказался неожиданным
ВВП на душу населения отражает размер экономики, тогда как доход домохозяйств на душу населения показывает, сколько люди фактически получают «на руки». Показатель под названием "реальный рост ВВП" учитывает инфляцию, что дает более точное представление об экономических изменениях и реальном уровне жизни населения.
В первом квартале 2025 года реальный ВВП на душу населения вырос по данным OECD в большинстве стран Европы. Среди 27 стран рост реального ВВП на душу населения отмечен в 20, а снижение — в семи, причем в основном на незначительные величины. В ЕС показатель вырос на 0,5%, в ОЭСР — на 0,1%.
Наибольший рост зафиксирован в Ирландии — 7%, хотя эта страна часто выделяется как «исключение» в статистике ВВП из-за масштабных иностранных инвестиций. Поэтому экономисты используют показатель ВНД (валовой национальный доход), который точнее отражает реальную экономическую активность Ирландии.
Рост более чем на 0,5% показали Исландия (2%), Польша и Турция (по 0,8%), а также Чехия (0,7%). В большинстве других стран увеличение составило 0,3% или меньше.
Наиболее заметное падение реального ВВП на душу населения произошло в Дании (-1,4%) и Люксембурге (-1,3%).
Латвия показала за это время скромный рост в 0,3%, но это все же гораздо лучше, чем падение и больше, чем смогли добиться Нидерланды, Австрия, Швеция и некоторые другие более богатые государства.
Литва и Эстония Латвию опередили - в этих странах рост реального ВВП составил 0,5% и 0,4% соответственно.