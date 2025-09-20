Еврокомиссар Валдис Домбровскис рассказал, как ЕС заставит Москву заплатить репарации Киеву
Еврокомиссия планирует учитывать расчёты Международного валютного фонда по финансовым потребностям Украины на ближайшие два года при определении объема репараций, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По словам Домбровскиса, Европейский союз рассматривает механизм так называемого «репарационного займа». Суть идеи заключается в том, чтобы предоставить Украине кредит, обеспеченный средствами от российских активов, которые сейчас находятся под арестом, при этом не нарушая права собственности России на них.
Сейчас ведутся переговоры о сроках, деталях и объеме займа. Важным ориентиром станут оценки МВФ, который завершает анализ финансовых потребностей Украины.
В распоряжении стран G7 находятся около 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ, при этом большая их часть размещена в Европе. Так, через бельгийский депозитарий Euroclear заморожено 194 млрд евро, из которых около 170 млрд уже переведены в денежную форму.
Домбровскис подчеркнул, что механизм может быть распространен на все страны G7, где хранятся российские активы. В рамках плана Украина начнет возвращать заем лишь после получения репараций от России. Риски будут разделены между правительствами стран ЕС.
По данным источников, предусмотрена схема замены российских активов в Европе на облигации Еврокомиссии с нулевым купоном, которые будут обеспечены гарантиями стран-участников.
