Еврокомиссар Валдис Домбровскис рассказал, как ЕС заставит Москву заплатить репарации Киеву

По словам Домбровскиса, Европейский союз рассматривает механизм так называемого «репарационного займа». Суть идеи заключается в том, чтобы предоставить Украине кредит, обеспеченный средствами от российских активов, которые сейчас находятся под арестом, при этом не нарушая права собственности России на них.