Президент Польши потребовал от Германии репарации за ущерб, нанесенный нацистами во время войны
В годовщину начала Второй мировой войны президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Германия обязана выплатить Польше репарации за ущерб, причиненный в годы нацистской оккупации. Без этого, сказал Навроцкий, не удастся выстроить подлинно добрососедские отношения между двумя странами.
Слова польского лидера прозвучали в ходе церемонии на полуострове Вестерплатте, где прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны. На памятном мероприятии также присутствовали премьер-министр Дональд Туск, спикер Сейма Шимон Головня и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и другие представители польских властей.
"Чтобы иметь возможность выстраивать отношения с нашим западным соседом на фундаменте правды и добрососедства, мы должны окончательно решить вопрос о репарациях, которые я как президент Республики Польша безоговорочно требую для нашего общего блага. Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства", - сказал Навроцкий.
Касаясь вопроса безопасности президент Польши отметил: "Мы сталкиваемся с серьёзными вызовами в условиях возрождающегося неоимпериализма постсоветской Российской Федерации. Перед нами стоят задачи по построению ЕС и НАТО".
Премьер-министр Дональд Туск в своей речи подчеркнул важность стратегического мышления в вопросах безопасности Польши.
"Лучше всего победить врага без войны. Это должно быть для нас священной заповедью. Мы должны быть настолько сильны, настолько мудры, настолько едины, чтобы никому больше не пришло в голову напасть на нашу родину", — заявил глава правительства.
86 лет назад началась Вторая мировая война 1 сентября 1939 года в 4.45 утра немецкий линкор "Шлезвиг-Гольштейн" начал обстрел польского военного транзитного склада на полуострове Вестерплатте, что стало одним из первых актов агрессии Третьего рейха против Польши.