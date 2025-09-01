Президент Польши потребовал от Германии репарации за ущерб, нанесенный нацистами во время войны

"Чтобы иметь возможность выстраивать отношения с нашим западным соседом на фундаменте правды и добрососедства, мы должны окончательно решить вопрос о репарациях, которые я как президент Республики Польша безоговорочно требую для нашего общего блага. Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства", - сказал Навроцкий.