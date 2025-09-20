В ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Кого накажут в этот раз?
По информации BBC, Европейская комиссия согласовала новый, 19-й пакет санкций в отношении России, направленный на энергетический и банковский секторы, а также сферу криптовалют.
Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает запрет на импорт российского СПГ. Глава внешней политики блока Кая Каллас уточнила, что срок окончательного отказа Евросоюза от российского СПГ решено сдвинуть на год раньше запланированного — на 1 января 2027 года.
Пакет включает полный запрет на транзакции с компаниями «Газпром Нефть» и «Роснефть», а также санкции против 118 судов «теневого флота» и 45 российских и зарубежных компаний.
«Мы идем и против тех, кто подпитывает войну России, покупая нефть в обход санкций. Мы нацеливаемся на нефтеперерабатывающие заводы, трейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года нефтяные доходы России в Европе снизились на 90%. Теперь мы окончательно переворачиваем эту страницу», — заявила фон дер Ляйен.
Как ранее писал Otkrito.lv, президент США Дональд Трамп тоже потребовал, чтобы страны НАТО отказались от покупки российской нефти. Иначе не будет санкций против РФ.