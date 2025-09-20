Архиепископ: в церкви есть место для всех, в том числе для гомосексуальных людей
Архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналд Грантс в передаче на TV24 сказал, что церковь должна быть открыта для всех, включая гомосексуальных людей, но в вопросе абортов он занимает жесткую позицию, настаивая на том, что право на жизнь священно и неподвластно человеческому выбору.
На вопрос, почему в наше время так часто распадаются браки, архиепископ как одну из причин называет тот факт, что многие дети, выросшие уже в разведенных или неполных семьях, не видели положительного примера. «И таким образом они не научились устойчивым отношениям, когда мужчина и женщина проходят через разные кризисы. Важно также то, в какой культуре мы живем. Сегодня мы привыкли, что вещи, которые не работают, можно просто выбросить», – рассуждает Грантс и заключает, что это приводит к очень высокому числу разводов. Но это, по мнению архиепископа, влияет и на заключение новых браков, так как молодежь, видя, что люди разводятся, что это создает юридические проблемы, думает - а зачем все это нужно?
Можно ли приблизить молодежь к семейным ценностям? «Сказать, что у молодежи больше не будет нашей веры и ценностей, нельзя. Может быть, именно технологии открывают новые возможности? Мне кажется – чем больше мы сидим в гаджетах, тем больше начинаем испытывать голод по отношениям, по месту, где мы можем почувствовать других людей, получить поддержку, услышать… И я думаю, что среди молодежи так же».
Архиепископ видит в церкви место для всех, в том числе для гомосексуальных людей. «Если человек ищет Бога и хочет получить поддержку, тогда ему место в церкви». И не важно, какая у этого человека сексуальная ориентация. Вопрос же об абортах он воспринимает менее понимающе и подчеркивает, что церковь выступает за жизнь, что жизнь – это ценность и у людей нет права принимать решение о чьем-то рождении или смерти. «И нас могло бы здесь не быть, ведь и у наших родителей, возможно, были причины испугаться и не принять этот дар жизни. Я не знаю, кто еще мог бы говорить от имени этих нерожденных детей, если этого не сделает церковь…»
Ранее Otkrito.lv сообщал, что новым архиепископом Латвийской евангелическо-лютеранской церкви стал бывший следователь Риналд Грантс.