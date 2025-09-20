Архиепископ: в церкви есть место для всех, в том числе для гомосексуальных людей

Архиепископ видит в церкви место для всех, в том числе для гомосексуальных людей. «Если человек ищет Бога и хочет получить поддержку, тогда ему место в церкви». И не важно, какая у этого человека сексуальная ориентация. Вопрос же об абортах он воспринимает менее понимающе и подчеркивает, что церковь выступает за жизнь, что жизнь – это ценность и у людей нет права принимать решение о чьем-то рождении или смерти. «И нас могло бы здесь не быть, ведь и у наших родителей, возможно, были причины испугаться и не принять этот дар жизни. Я не знаю, кто еще мог бы говорить от имени этих нерожденных детей, если этого не сделает церковь…»