Новым архиепископом Латвийской евангелическо-лютеранской церкви стал бывший следователь Риналд Грантс

Риналд Грантс родился в 1974 году в Салдусе, крещен и рукоположен в 1994 году в приходе Св. Иоанна в Салдусе. В 2000 году он был направлен на службу в старую церковь Св. Гертруды в Риге. Рукоположен в епископы в 2022 году.