Жители Беларуси стали прорубать окно в Европу через Латвию
После того как Польша закрыла границу с Беларусью, жители этой страны стали ездить на Запад через Литву. Но теперь их путь все чаще лежит и через Латвию.
Как сообщают белорусские СМИ, в Беларуси появились два новых прямых автобусных рейса из Минска и Гродно в Варшаву, которые следуют через Латвию.
Правда, путь в этом случае будет неблизкий. По расписанию поездка из Минска в Варшаву займет минимум 11 часов. Автобус выезжает из Минска в 15:20. В обратном направлении выезд из Варшавы в 22:10.
Билет стоит дороже, чем на привычные рейсы, следующие через Брест, — от 350 рублей (96 евро). На ближайшие рейсы мест уже нет.
Кроме того, с 22 сентября стартует прямой рейс Гродно — Белосток — Варшава также через Латвию. Выезд из Гродно — в 00:20. В обратный путь автобус отправляется в 8:00. Билет стоит 380 рублей (105 евро).
Возможно, количество прямых рейсов в Польшу через Латвию увеличится. При этом белорусам напоминают, что при поездке через Латвию пассажирам необходимо соблюдать ряд условий. Не позднее чем за 48 часов до поездки иностранец обязан заполнить анкету на сайте eta.gov.lv и дождаться электронного письма с подтверждением или отказом во въезде.
Как ранее писал Otkrito.lv, после закрытия Польшей границы с Беларусью автобусные перевозчики резко задрали цены.