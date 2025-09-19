Трагедия на Вентспилсском шоссе: жизнь 14-летней Резии после аварии до сих пор полна испытаний
Прошло несколько месяцев после страшной аварии на Вентспилсском шоссе, но жизнь 14-летней Резии Анастасии Шпуде по-прежнему наполнена трудностями. Девочка перенесла тяжелые травмы, прошла несколько курсов реабилитации, однако её повседневность остаётся борьбой за каждый шаг.
«Состояние Резии существенно не изменилось – всё так же, как в самом начале. Она не чувствует большую часть тела. Лишь в нескольких пальцах рук есть небольшая чувствительность, но они не двигаются. Она уже может подолгу сидеть в инвалидной коляске – и это огромный шаг вперёд. Сейчас мы осваиваем новое: как самой подняться из положения лёжа, пересаживаться в инвалидную коляску и обратно. Это требует невероятных усилий», – рассказывает мама девочки Дайва.
Она признаётся, что ее дочь нуждается в постоянном уходе. Время от времени возникают побочные проблемы – головокружения, кровотечения из носа, тошнота. Но при этом мать с благодарностью говорит о врачах:
«Медики проявляют огромную человечность и чуткость. Мы также чувствуем невероятную поддержку от бабушки, крестной и общества. Спасибо всем, кто рядом!»
Чтобы помочь девочке, Вентспилсский клуб Rotary вместе с педагогами и родителями Вентспилсской государственной 1-й гимназии начал благотворительную программу «Чтобы Резия ходила», в рамках которой каждый может поддержать её лечение и реабилитацию.
Благотворительный счет:
Ventspils Rotary klubs (reģ. nr. 40008043703)
AS SWEDBANK: LV68HABA000140J063203
Цель платежа:
Rēzijas Anastasijas Špudes rehabilitācijai un ģimenes atbalstam
Ранее сообщалось, что 10 января на Вентспилсском шоссе микроавтобус с участниками хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta столкнулся с фурой. В трагедии погибли многолетний дирижёр женского хора Venda Вентспилсского культурного центра Анитра Нидре, 14-летняя хористка и лучшая подруга Резии Кэтрин Раена Кушнере, а также водитель микроавтобуса.