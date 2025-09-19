Трагедия на Вентспилсском шоссе: жизнь 14-летней Резии после аварии до сих пор полна испытаний

«Состояние Резии существенно не изменилось – всё так же, как в самом начале. Она не чувствует большую часть тела. Лишь в нескольких пальцах рук есть небольшая чувствительность, но они не двигаются. Она уже может подолгу сидеть в инвалидной коляске – и это огромный шаг вперёд. Сейчас мы осваиваем новое: как самой подняться из положения лёжа, пересаживаться в инвалидную коляску и обратно. Это требует невероятных усилий», – рассказывает мама девочки Дайва.