"Наблюдается важная тенденция": исследование сравнило привычки жителей Латвии при покупках в 2022 и 2025 году

Наблюдается важная тенденция: в 2025 году жители реже упоминают о привычках экономить. В 2022 году более половины (53%) говорили, что чаще выбирают товары со скидками, но в 2025 году этот показатель снизился до 30%. Подобная динамика отмечается и в отношении выбора более дешевых брендов (с 40% до 29%) и покупки отдельных товаров реже (с 50% до 23%).