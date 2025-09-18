"Наблюдается важная тенденция": исследование сравнило привычки жителей Латвии при покупках в 2022 и 2025 году
Исследовательское агентство TRIBUS провело опрос, в ходе которого были выяснены привычки жителей Латвии при покупке продуктов питания в 2025 году.
Наблюдается важная тенденция: в 2025 году жители реже упоминают о привычках экономить. В 2022 году более половины (53%) говорили, что чаще выбирают товары со скидками, но в 2025 году этот показатель снизился до 30%. Подобная динамика отмечается и в отношении выбора более дешевых брендов (с 40% до 29%) и покупки отдельных товаров реже (с 50% до 23%).
Одновременно растет доля людей, которые признают, что их привычки приобретения продуктов за последние шесть месяцев не изменились (с 13% до 32%). Это свидетельствует о большей стабильности и чувстве уверенности при повседневных покупках.
Интересно, что в 2025 году жители стали более открыты к новинкам в выборе продуктов. Если в 2022 году лишь 22% говорили, что с удовольствием пробуют новые продукты, как только их замечают, то в 2025 году их доля выросла до 31%. Треть жителей по-прежнему придерживается привычного набора продуктов (28% в оба года).
Сравнивая 2022 и 2025 годы, основные места покупок остаются прежними: большинство жителей чаще всего покупают продукты в супермаркетах вне торговых центров (63% в 2025 году против 68% в 2022). В то же время немного выросла доля покупателей, которые приобретают продукты в торговых центрах (с 18% до 22%). Покупка продуктов онлайн с доставкой на дом слегка сократилась (с 6% до 4%).
В целом данные показывают, что после резких изменений и периода осторожности в 2022 году, в 2025-м покупатели стали стабильнее, меньше ориентируются на экономию и скидки, и в то же время все более открыты новым продуктам.
