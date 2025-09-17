Минобороны продлило запрет: ночные полеты у границ запрещены до октября
Латвия продлевает ограничения в воздушном пространстве у границ с Россией и Беларусью: с 18 сентября по 8 октября небо закрыто ночью.
Ограничения в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией будут продолжены, и оно будет закрыто с 18 сентября по 8 октября в темное время суток с 8 вечера до 7 утра, сообщили в Министерстве обороны.
Ограничения в воздушном пространстве Латвии вблизи российско-белорусской границы позволяют Национальным вооруженным силам полностью контролировать запретную зону воздушного пространства и активизировать испытания акустических систем воздушного наблюдения, проводить моделирование беспилотников и противодействия беспилотникам, развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения, сообщили в министерстве. По результатам оценки рисков было принято решение о продолжении ограничений только в темное время суток, когда риск возникновения угроз наиболее высок.
Как известно, с 11 сентября по 18 сентября было решено закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией. Это касается только летательных аппаратов, летающих на высоте до шести километров, в то время как все остальные воздушные суда могут пересекать эту зону.
Ранее сообщалось, что из-за закрытия воздушного пространства на восточной границе Латвии Даугавпилсский клуб парашютистов досрочно завершает сезон. Руководство говорит о финансовых потерях, недовольстве клиентов и неопределённости будущего.