Минобороны продлило запрет: ночные полеты у границ запрещены до октября

Как известно, с 11 сентября по 18 сентября было решено закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией. Это касается только летательных аппаратов, летающих на высоте до шести километров, в то время как все остальные воздушные суда могут пересекать эту зону.