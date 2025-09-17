Чудом спасенный из Даугавы кот оказался бойким старичком и теперь ждет новых хозяев

Кот — пожилой, но с бойцовским характером. Хотя первые прогнозы относительно его дальнейшей жизни не были обнадёживающими, сейчас он способен делать всё, чтобы прожить остаток жизни полноценно. У кота нет микрочипа, поэтому пока невозможно установить ни его прежнего хозяина, ни точные обстоятельства, в которых он жил раньше. Известно лишь то, что в сумке он провёл больше нескольких минут.