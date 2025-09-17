Чудом спасенный из Даугавы кот оказался бойким старичком и теперь ждет новых хозяев
На днях пока неустановленный живодер бросил в Даугаву кота, запертого в сумке. До сих пор разыскиваются как хозяин животного, так и тот, кто поступил столь жестоко. Съёмочная группа программы «Degpunktā» отправилась навестить пострадавшего кота и узнать, в каком состоянии он сейчас находится.
Прогуливаясь с собакой по микрорайону Кенгарагс, сотрудник Государственной полиции заметил в Даугаве подозрительную сумку, в которой что-то шевелилось. Хотя свёрток находился не на большой глубине, мужчине пришлось снять обувь, чтобы добраться до него.
Кот — пожилой, но с бойцовским характером. Хотя первые прогнозы относительно его дальнейшей жизни не были обнадёживающими, сейчас он способен делать всё, чтобы прожить остаток жизни полноценно. У кота нет микрочипа, поэтому пока невозможно установить ни его прежнего хозяина, ни точные обстоятельства, в которых он жил раньше. Известно лишь то, что в сумке он провёл больше нескольких минут.
После двух дней лечения рыжий кот отправится в приют. Там ему будут искать новых хозяев, готовых взять на себя заботу о животном.