ВИДЕО: полицейский спас кота, брошенного в Даугаву в сумке с камнями, - ищут мучителя

В воскресенье, 14 сентября, около 11.00, во время своего выходного сотрудник Гос­полиции, выгуливая своих собак вдоль Даугавы, услышал со стороны воды мяуканье. Присмотревшись, он в нескольких метрах от берега увидел сумку, откуда исходил звук. Полицейский бросился в воду. Открыв сумку, он обнаружил внутри промокшего рыжего кота. Следует отметить, что и внутри, и сверху сумка была утяжелена камнями. На место происшествия он вызвал коллег из Восточного управления, которые доставили измученного и испуганного питомца в ветеринарную клинику. Следует отметить, что животное было очень худым и обессиленным.