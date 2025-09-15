ВИДЕО: полицейский спас кота, брошенного в Даугаву в сумке с камнями, - ищут мучителя
Полицейский во время прогулки с собаками услышал мяуканье со стороны Даугавы и спас рыжего кота, брошенного в реку в сумке с камнями. По факту жестокого обращения с животным начат уголовный процесс.
Вчера сотрудник Государственной полиции по счастливой случайности заметил в Даугаве брошенную сумку, в которой находился промокший и истощенный кот. Он спас животное от гибели. Полицейские доставили кота в ветеринарную клинику.
В воскресенье, 14 сентября, около 11.00, во время своего выходного сотрудник Госполиции, выгуливая своих собак вдоль Даугавы, услышал со стороны воды мяуканье. Присмотревшись, он в нескольких метрах от берега увидел сумку, откуда исходил звук. Полицейский бросился в воду. Открыв сумку, он обнаружил внутри промокшего рыжего кота. Следует отметить, что и внутри, и сверху сумка была утяжелена камнями. На место происшествия он вызвал коллег из Восточного управления, которые доставили измученного и испуганного питомца в ветеринарную клинику. Следует отметить, что животное было очень худым и обессиленным.
Полицейский, спасший животное, предполагает, что кот во многом сумел выжить благодаря тому, что в ту ночь уровень воды в Даугаве значительно понизился.
В Государственной полиции по данному факту начат уголовный процесс по части 1 статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животным, в результате которого оно было искалечено, либо за пытки животного. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа с лишением права содержания животных определенного или всех видов сроком до трех лет.
В настоящий момент полицейские устанавливают личность преступника. Государственная полиция призывает откликнуться всех, у кого есть полезная для расследования информация, позвонив по телефону 20269020 или 112, либо написав на электронную почту: vitalijs.januskevics@riga.vp.gov.lv.
Сейчас в полицию обратилась женщина, которая согласилась взять питомца к себе, как только его состояние стабилизируется.