Министерство иностранных дел придумало денежную реформу, которая на понравится латвийским дипломатам
Со следующего года планируется сократить пособия работникам дипломатической службы за работу за границей — это предусмотрено поправками к соответствующим постановлениям Кабинета министров, подготовленными Министерством иностранных дел (МИД).
Поправки предполагают на четыре года — с 2026 по 2029 год — снизить:
- пособие за службу за границей,
- пособие на содержание супруга за границей,
- пособие на содержание ребёнка за границей.
Сокращение составит от 5% до 6% в зависимости от должности. По окончании этого периода пособия планируется восстановить на прежнем уровне.
МИД поясняет, что сокращение не затронет обязательные государственные социальные взносы и, соответственно, накопление пенсионного капитала, поскольку эти пособия не входят в базовую зарплату.
В министерстве отмечают, что изменения являются частью более широких мер по соблюдению бюджетной дисциплины, цель которых — оптимизировать государственные расходы и обеспечить финансовую устойчивость.
Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года и будут применяться также к уже работающим сотрудникам дипломатической и консульской службы.