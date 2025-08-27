Сокращения, увольнения, урезания: каким министерствам удалось затянуть пояса, а кому не хватило ремня

В нескольких отраслях существенной экономии удалось добиться в фонде зарплат, в том числе путем объединения различных подчиненных учреждений и сокращения численности работников, как, например, в Службе государственных доходов (СГД). Сократить расходы на 3,9 млн евро предложило Министерство сообщения. Основная часть - сокращение финансирования Latvijas Valsts ceļi на 2,18 млн. евро. Министр Атис Швинка утверждает, что общая экономия будет больше, чем упомянутые 3,9 млн, поскольку он также поручил подконтрольным Минсообщения предприятиям "затянуть пояса". "Большинство нашли не только эти 8,6%, но и больше. Таким образом, проведя оптимизацию, транспортная отрасль нашла способ сэкономить более 38 млн евро. Их, конечно, нельзя напрямую отнести к бюджету, но в то же время мы можем поднять доходы, которые могут превратиться в дивиденды", - отметил Швинка.