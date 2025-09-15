Отпущенный Лукашенко позитзаключенный отказался покидать Беларусь. В итоге его вернули в тюрьму
Бывший кандидат в президенты Беларуси, политзаключенный Николай Статкевич, отказавшийся покидать страну после освобождения, находится в колонии города Глубокое в Витебской области. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на издание «Наша Нiва».
После назначения 14 лет лишения свободы в декабре 2021 года Статкевич отбывал срок в колонии № 13 в городе Глубокое в Витебской области.
Александр Лукашенко 11 сентября освободил 52 политзаключенных, среди которых был 69-летний Статкевич. В тот же день их депортировали в Литву. Однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.
По данным офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Статкевича увезли в неизвестном направлении люди в масках. Соратникам, которые пытались убедить его уехать из Беларуси, Статкевич говорил, что не покинет страну и сам будет решать свою судьбу.
