Отпущенный Лукашенко позитзаключенный отказался покидать Беларусь. В итоге его вернули в тюрьму

Александр Лукашенко 11 сентября освободил 52 политзаключенных, среди которых был 69-летний Статкевич. В тот же день их депортировали в Литву. Однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.