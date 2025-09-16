Составлен европейский рейтинг вокзалов. Какие из них самые плохие, догадаться непросто

Вокзал Берлин-Главный (Berlin Hauptbahnhof) стал единственным немецким вокзалом в верхней части списка - с 92 баллами он занял 4-е место и обошел Лондон, Париж и Вену. Станция отмечена за современную архитектуру, развитую инфраструктуру, короткое время ожидания поездов и широкий выбор сервисов - от магазинов и ресторанов до удобных пересадок на городской транспорт. Это крупнейший пересадочный узел Германии, через который ежедневно проходят более 300 тысяч пассажиров.