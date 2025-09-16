Составлен европейский рейтинг вокзалов. Какие из них самые плохие, догадаться непросто
Новый рейтинг европейских вокзалов European Railway Stations Index 2025, подготовленный американской организацией Consumer Choice Center, оказался неутешительным для Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сразу несколько немецких вокзалов попали в этом рейтинге в число худших в Европе - включая железнодорожные станции в Дортмунде, Штутгарте, Бремене и Берлине. Организация анализировала данные по 50 самым загруженным вокзалам Европы. Воказалов стран Балтии в рейтинге не оказалось.
Самыми проблемными станциями признаны Берлин-Гезундбруннен (50-е место), Берлин-Осткройц (49-я строка) и вокзал Дортмунд-Главный (48-е место). В десятке худших также оказались центральные вокзалы в Бремене (46-е место), Штутгарте (44-я строчка) и берлинский Зюдкройц (43-е место).
Исследователи отмечают, что на Гезундбруннен при пассажиропотоке в 74 миллиона человек работает всего три магазина и семь ресторанов, а 42 процента поездов приходят с опозданием. В Дортмунде же зафиксировано самое долгое ожидание в Европе - в среднем 15,53 минуты.
На другом полюсе рейтинга оказалась Швейцария: первое место занял Главный вокзал Цюриха (Hauptbahnhof Zürich). В 2024 году он обслужил более 100 миллионов пассажиров, при этом среднее ожидание составило лишь 1,33 минуты, а задержки затронули немногим более четырех процентов поездов. На втором месте - польский вокзал Вроцлав-Главный, на третьем - снова Швейцария с вокзалом в Берне.
Вокзал Берлин-Главный (Berlin Hauptbahnhof) стал единственным немецким вокзалом в верхней части списка - с 92 баллами он занял 4-е место и обошел Лондон, Париж и Вену. Станция отмечена за современную архитектуру, развитую инфраструктуру, короткое время ожидания поездов и широкий выбор сервисов - от магазинов и ресторанов до удобных пересадок на городской транспорт. Это крупнейший пересадочный узел Германии, через который ежедневно проходят более 300 тысяч пассажиров.
Пока в Европе спорял о качестве сервисов на вокзалах, в рижском, как писал Otkrito.lv, недавно завершили строительство деревянных перронов.