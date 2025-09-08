Вместо железной дороги будущего - деревянные перроны: Рижский вокзал подстроился под пассажиров

На Рижском вокзале и прилегающих к нему станциях ремонтировать перроны не спешили, так как ждали, что будет с проектом Rail Baltica. Но в итоге решили не ждать, уж слишком много жалоб было от пассажиров. Что будет с Rail Baltica, тоже уже не понятно.