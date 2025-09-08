Вместо железной дороги будущего - деревянные перроны: Рижский вокзал подстроился под пассажиров
Как сообщает Latvijas dzelzceļš, с субботы, 6 сентября, посадка и высадка пассажиров на Рижском центральном железнодорожном вокзале будет осуществляется только с временных повышенных перронов.
На Центральном вокзале Риги завершились работы по возведению временных платформ, в ходе которых пассажирам приходилось испытывать разного рода неудобства: отдельные участки перронов были частично закрыты, а места посадки и высадки были изменены.
Теперь строительство всех четырех временных повышенных платформ на Центральном вокзале Риги завершено, и с 6 сентября посадка и высадка пассажиров будет организована исключительно с этих временных деревянных конструкций.
В новые электропоезда Vivi неудобно садиться со старых советских платформ, которые были рассчитаны на другие электрички. Поэтому одновременно с покупкой поездов было решено перроны переделать, подняв их по высоте. Но работы по разным причинам затянулись, на многих станциях перроны остались старые, а поезда к ним стали приезжать новые. В итоге не самым ловким пассажирам приходилось проявлять чудеса гибкости, чтобы вкарабкаться в новые вагоны.
На Рижском вокзале и прилегающих к нему станциях ремонтировать перроны не спешили, так как ждали, что будет с проектом Rail Baltica. Но в итоге решили не ждать, уж слишком много жалоб было от пассажиров. Что будет с Rail Baltica, тоже уже не понятно.
Ранее LDz обязалась построить временные повышенные платформы в общей сложности на 16 станциях и остановочных пунктах. Работы уже завершены на станциях Торнякалнс, Засулаукс, Вагону паркс, а также на Центральном вокзале Риги. Продолжаются работы на станциях Саласпилс и Валмиера. В ближайшее время планируется начать строительство на остановочных пунктах Яняварти и Депо.