Стали известны последние слова погибшей российской альпинистки Натальи Наговициной
48-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына перед трагической гибелью на пике Победы обратилась к своему сыну Михаилу.
Наталья Наговицына получила перелом ноги и с 12 августа находилась на высоте около 7200 метров. Спасатели признали её погибшей, так как никаких признаков жизни обнаружено не было, а спасательная операция была невозможной. Однако эксперты допускают, что она могла попытаться спуститься с горы самостоятельно.
Последний полёт дрона к палатке Натальи состоялся 2 сентября. На видео признаков присутствия человека не наблюдалось, а основание палатки было полностью засыпано снегом. Вместе с тем рядом стоял рюкзак с минимальным количеством снега, которого ранее на кадрах не было. Это позволило специалистам предположить, что альпинистка могла покинуть палатку перед съемкой дрона.
Альпинисты отмечают, что спуститься самостоятельно было теоретически возможно, однако практически крайне маловероятно, учитывая травму и высоту. Вероятнее всего, Наталья покинула палатку в состоянии бреда из-за недостатка кислорода.
Её напарником был Роман Мокринский, который шёл с ней в связке. Во время спуска мужчина дважды падал, но сумел вытащить Наговицыну на гребень. Сейчас Мокринский не выходит на связь, отключил телефон и пропал из соцсетей. Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков заявил, что если Мокринский выполнял функции гида за деньги, он несёт ответственность за происшедшее.
Сам Мокринский чудом был спасён, но получил обморожения и травмы. По некоторым слухам, его могли рассматривать как фигуранта уголовного дела, однако официальных подтверждений этому нет. Второй выживший в группе — немец Гюнтер Зигмунд — категорически опроверг версию о том, что Мокринский был гидом или старшим участником экспедиции.
Перед смертью Наталья Наговицына успела передать личное видео родственникам. Помимо 28-летнего сына Михаила, у неё осталась сестра Юлия. Подруга альпинистки Лия Попова сообщила, что последние слова Натальи были обращены именно к сыну: «Передайте Мише, что мама задерживается».