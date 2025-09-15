Стали известны последние слова погибшей российской альпинистки Натальи Наговициной

Её напарником был Роман Мокринский, который шёл с ней в связке. Во время спуска мужчина дважды падал, но сумел вытащить Наговицыну на гребень. Сейчас Мокринский не выходит на связь, отключил телефон и пропал из соцсетей. Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков заявил, что если Мокринский выполнял функции гида за деньги, он несёт ответственность за происшедшее.