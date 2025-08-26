"Я убежден, что моя мама жива": сын альпинистки, две недели назад застрявшей на пике Победы, показал новое видео

Предположительно, Наталья провела на горе уже 14 дней. Первое время — без еды и воды, позже ей доставили немного снаряжения. Все это время она находилась под скалой «Птица», имея лишь горелку, спальный мешок и изорванную палатку. Спасательная группа, которая должна была подняться за ней и телом итальянца, пытавшегося помочь, была отозвана с высоты 4,5 тысячи метров. Организаторы тура признают: с высоты около 7 тысяч метров еще никогда не удавалось снять человека живым.