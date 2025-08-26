"Я убежден, что моя мама жива": сын альпинистки, две недели назад застрявшей на пике Победы, показал новое видео
Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, официально прекращена. Женщина потеряла связь с напарником еще 12 августа, и спасатели считают, что шансов у нее не было. Однако ее сын Михаил продолжает верить в чудо.
Молодой человек обратился к главе Следственного комитета РФ с просьбой возобновить поиски. По словам Михаила, в его распоряжении есть видео, на котором видно, как мать машет рукой дрону спустя семь дней после пропажи.
«Я убежден, что она жива». Сын альпинистки Наговицыной обратился к МИД, главе СК и Генпрокурору с просьбой помочь в спасении матери.— Mlyn.by (@Mlynby) August 25, 2025
Он опубликовал видео, снятое через 7 дней после потери связи с женщиной. На нем Наталья активно машет рукой.https://t.co/sCiLKmZx1W pic.twitter.com/ehPaneAgYa
«Моя мама — опытный альпинист, крепкий и выносливый человек. На видео она выглядит живой и полной сил. Я уверен, что она до сих пор жива», — утверждает Михаил. Он настаивает на организации аэровидеосъемки района с использованием дронов и готовой спасательной операции, пока сохраняются благоприятные погодные условия.
Между тем трагическая экспедиция уже унесла жизни и здоровье других участников: при крушении вертолёта тяжело пострадали два спасателя, а итальянский альпинист Лука Синигилья погиб, дважды пытаясь добраться до Наговицыной.
Несмотря на критику в адрес альпинистки за рискованный маршрут, Михаил продолжает бороться за ее спасение. Он убежден, что надежда остается, если не опускать руки.
Пик Победы — одна из самых опасных вершин мира: высота 7,5 тысяч метров, смертельный холод и непредсказуемая погода. Каждый час там может стать последним. Вероятность гибели альпинистов достигает 25%, но прямых доказательств смерти Наговицыной до сих пор нет.
Предположительно, Наталья провела на горе уже 14 дней. Первое время — без еды и воды, позже ей доставили немного снаряжения. Все это время она находилась под скалой «Птица», имея лишь горелку, спальный мешок и изорванную палатку. Спасательная группа, которая должна была подняться за ней и телом итальянца, пытавшегося помочь, была отозвана с высоты 4,5 тысячи метров. Организаторы тура признают: с высоты около 7 тысяч метров еще никогда не удавалось снять человека живым.