Пограничники рассказали, как будет действовать новая система въезда в Латвию для иностранцев

Внедрение IIS будет происходить поэтапно, а её полноценное функционирование будет обеспечено к 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран по-прежнему будут ставиться штампы о въезде и выезде в паспорта, а также регистрироваться данные о поездке в IIS. Кроме того, в переходный период не будет работать автоматический калькулятор дней пребывания. Такой подход позволит обеспечить постепенный переход и даст пунктам пограничного контроля возможность полностью адаптироваться к новой системе. Полное внедрение функционала IIS во всех европейских странах после 10 апреля 2026 года позволит отказаться от штампов в паспортах и наладить электронный обмен информацией о путешественниках между государствами — членами ЕС.