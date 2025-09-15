Пограничники рассказали, как будет действовать новая система въезда в Латвию для иностранцев
Как сообщает Государственная пограничная охрана, с 12 октября 2025 года во всех пунктах пересечения границы Латвии начнёт действовать новая Система въезда/выезда (IIS) для граждан третьих стран, путешествующих с целью краткосрочного пребывания.
IIS будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран (отпечатки пальцев и изображение лица), данные из проездного документа и даты поездок. Работа системы повысит безопасность в зоне стран Шенгена, поскольку пограничники и правоохранительные органы получат доступ к важной информации о путешественниках, что поможет выявлять возможные риски.
Внедрение IIS будет происходить поэтапно, а её полноценное функционирование будет обеспечено к 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран по-прежнему будут ставиться штампы о въезде и выезде в паспорта, а также регистрироваться данные о поездке в IIS. Кроме того, в переходный период не будет работать автоматический калькулятор дней пребывания. Такой подход позволит обеспечить постепенный переход и даст пунктам пограничного контроля возможность полностью адаптироваться к новой системе. Полное внедрение функционала IIS во всех европейских странах после 10 апреля 2026 года позволит отказаться от штампов в паспортах и наладить электронный обмен информацией о путешественниках между государствами — членами ЕС.
IIS предназначена для краткосрочного пребывания — до 90 дней в любом 180-дневном периоде. Этот срок рассчитывается в совокупности для всех европейских стран, использующих IIS. В системе должны регистрироваться те граждане третьих стран, которые путешествуют с краткосрочной визой в европейские страны, применяющие IIS, или которые въезжают без визы на краткосрочное пребывание в эти страны. Система будет постепенно внедрена в 29 европейских странах. Более подробная информация об IIS доступна здесь.
Как ранее писал Otkrito.lv, закрытие Польшей границы с Беларусью вызвало неожиданные последствия для Латвии.