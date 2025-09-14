"Ничего не понимает ни в театре, ни в Таллине": латвийского режиссера в Эстонии раскритиковали в пух и прах

"Я знаю этот театр 48 лет. Я работал на разных должностях – председателем совета, министром культуры и несколько раз занимался поиском новых главных режиссеров, иногда очень удачно, иногда нет. Но что сейчас произошло? Приехал человек из Риги, работает здесь два года, выпустил один спектакль, который снимают через год из-за нехватки публики, и решил уволить лучшую часть этого театра, золотой фонд, моих любимых артистов", – сказал Аллик, по мнению которого нынешнее решение катастрофически отразится на посещаемости театра.