"Ничего не понимает ни в театре, ни в Таллине": латвийского режиссера в Эстонии раскритиковали в пух и прах
Бывший председатель совета таллинского Русского театра Яак Аллик, комментируя сокращение состава актеров, которое инициировал режиссер из Латвии Дмитрий Петренко, сообщил, что был поражен этим известием, пишет rus.err.ee.
"Я знаю этот театр 48 лет. Я работал на разных должностях – председателем совета, министром культуры и несколько раз занимался поиском новых главных режиссеров, иногда очень удачно, иногда нет. Но что сейчас произошло? Приехал человек из Риги, работает здесь два года, выпустил один спектакль, который снимают через год из-за нехватки публики, и решил уволить лучшую часть этого театра, золотой фонд, моих любимых артистов", – сказал Аллик, по мнению которого нынешнее решение катастрофически отразится на посещаемости театра.
"Люди пишут в Facebook, что только эти восемь имен и знают. Это, конечно, преувеличение. Но ясно, что в лучших новых спектаклях они всегда были в главных ролях", – отметил он.
По его мнению, должность художественного руководителя должен занять человек из Эстонии. "Это понятно. Есть хорошие русские режиссеры, которые работали в этом театре, – Артем Гареев, Антон Киселюс. Есть эстонские режиссеры. Надо найти людей из Эстонии, которые давно знают труппу, работали в ней, и знают таллиннскую публику. После этого шага я могу сказать, что Петренко ничего не понимает ни в этом театре, ни в Таллине", – заключил он.
Дмитрий Петренко - известный латвийский режиссер. В 2023 году он был назначен художественным руководителем Русского театра в Таллине.
Минувшим летом театр был переименован в «Театр Сюдалинна» (Südalinna Teater - в буквальном переводе «Театр сердца города»).
