Случай с дракой девочек в Екабпилсе дошел до Сейма - полиция начала уголовное дело
Жестокое нападение на 12-летнюю девочку в Екабпилсском крае вызвало общественный резонанс и внимание Сейма — полиция начала уголовное производство, а депутаты требуют отчёта о мерах по предотвращению насилия среди молодежи.
Полиция начала уголовный процесс по факту жестокого обращения сверстников с 12-летней девочкой в Екабпилсском крае, подтвердили в Государственной полиции (ГП). События, которые подростки еще и сняли на видео, произошли в конце августа. По факту начато уголовное производство, проводится расследование. В решении проблемной ситуации участвуют и другие службы — опека и социальная служба.
Телеканал TV3 сообщил, что на 12-летнюю девочку напала группа девочек немного старшего возраста: одна ударила пострадавшую ногой по лицу, а другие снимали происходящее на видео и делились записью со своими друзьями. Местные жители рассказывали, что нападение произошло из-за «какого-то обидного слова».
Случай насилия привлек внимание и депутатов в Сейме: оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (LPV) подготовила запрос министру внутренних дел Рихарду Козловскису (JV) с требованием пояснить участие ГП и других учреждений в предотвращении насилия среди молодежи. Депутаты LPV сослались на конкретный случай в Екабпилсском крае, где группа сверстников жестоко обошлась с 12-летней девочкой и сняла это на видео. Депутаты Сейма хотят выяснить, какие превентивные меры применяются для предотвращения молодежного насилия в школах и их окрестностях. Также они интересуются, как укрепляется сотрудничество между ГП, муниципальной полицией, учебными заведениями и социальными службами.