Случай с дракой девочек в Екабпилсе дошел до Сейма - полиция начала уголовное дело

Случай насилия привлек внимание и депутатов в Сейме: оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (LPV) подготовила запрос министру внутренних дел Рихарду Козловскису (JV) с требованием пояснить участие ГП и других учреждений в предотвращении насилия среди молодежи. Депутаты LPV сослались на конкретный случай в Екабпилсском крае, где группа сверстников жестоко обошлась с 12-летней девочкой и сняла это на видео. Депутаты Сейма хотят выяснить, какие превентивные меры применяются для предотвращения молодежного насилия в школах и их окрестностях. Также они интересуются, как укрепляется сотрудничество между ГП, муниципальной полицией, учебными заведениями и социальными службами.