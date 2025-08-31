Девочки бьют девочек: видео из Екабпилса показывает, что проблема глубже, чем один удар ногой по лицу
В Латвии снова в центре внимания подростковое насилие. В Екабпилсе 12-летнюю девочку заставили встать на колени и ударили по лицу, а происходящее сняли на видео и распространили среди молодежи, сообщает программа "Degpunktā".
Этот случай обнажил не только проблему агрессии среди подростков, но и безнадежность, с которой на нее реагирует сообщество.
На распростаненном в соцсетях видео видно, что девочку окружила группа сверстников и одна из них нанесла ей удар ногой по лицу. Остальные снимали унижение, чтобы потом делиться записью. Причина конфликта — якобы обидное слово. Местные жители не удивлены: по их словам, эти девочки давно ведут себя как «местные бандитки» — курят, нюхают вещества, употребляют марихуану, а полиция и штрафы не решают проблему. «Эта девчонка сказала какое-то нехорошее слово, наверное, наркоманами их обозвала. И за то, что она их, так сказать, обозвала, ей, к сожалению, дали по лицу этим кроссовком. В следующий раз там может случиться что угодно – могут отрезать язык, выбить зубы, сломать челюсть, сломать шею. Это ненормально. Просто ужасно, что кучка людей все еще стоит и снимает, как издеваются над ребенком. Недаром многие просто не выходят на улицу».
Соцслужбы подтверждают: одна из участниц уже год находится под их наблюдением. Ранее она проявляла агрессию в школе, были зафиксированы случаи употребления алкоголя. Семье предлагались бесплатные консультации, групповые занятия и помощь специалистов по зависимостям, однако участие оказалось формальным.
«Они тут парами ходят – местные бандиты. Хоть полицию вызывай, хоть не вызывай – окна разобьют. Я сам свидетель, был там, когда полиция была. Говорить об этом бессмысленно. Это наши местные бандиты – новое поколение. Штрафуют, а с ними ничего не сделаешь», – говорит местный житель.
Эксперты подчеркивают: подобные истории должны сразу попадать в поле зрения полиции и социальных служб. Пострадавшим детям нужна не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка, а агрессорам — долгосрочная работа с психологами и программы реабилитации. Иначе риск повторения насилия лишь растет.
В настоящее время госполиция начала ведомственное расследование по данному факту, личности людей, запечатленных на видео, устанавливаются.