Девочки бьют девочек: видео из Екабпилса показывает, что проблема глубже, чем один удар ногой по лицу

На распростаненном в соцсетях видео видно, что девочку окружила группа сверстников и одна из них нанесла ей удар ногой по лицу. Остальные снимали унижение, чтобы потом делиться записью. Причина конфликта — якобы обидное слово. Местные жители не удивлены: по их словам, эти девочки давно ведут себя как «местные бандитки» — курят, нюхают вещества, употребляют марихуану, а полиция и штрафы не решают проблему. «Эта девчонка сказала какое-то нехорошее слово, наверное, наркоманами их обозвала. И за то, что она их, так сказать, обозвала, ей, к сожалению, дали по лицу этим кроссовком. В следующий раз там может случиться что угодно – могут отрезать язык, выбить зубы, сломать челюсть, сломать шею. Это ненормально. Просто ужасно, что кучка людей все еще стоит и снимает, как издеваются над ребенком. Недаром многие просто не выходят на улицу».