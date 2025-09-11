Двое граждан Латвии освобождены из белорусских тюрем и возвращаются домой

По словам министра, существующий в Беларуси режим использует мигрантов против стран Балтии и Польши, а также поддерживает агрессивную войну России в Украине. В белорусских тюрьмах всё ещё содержатся более 1000 политзаключённых. «Позиция Латвии остаётся неизменной — необходимо продолжать международное давление и санкции против режима Лукашенко до тех пор, пока все политзаключённые не будут освобождены и Беларусь не прекратит поддержку российской агрессии против Украины», — подчеркнула министр.