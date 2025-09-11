Двое граждан Латвии освобождены из белорусских тюрем и возвращаются домой
Двое граждан Латвии освобождены из белорусских тюрем и возвращаются домой

Двое граждан Латвии, освобождённые из белорусских тюрем вместе с другими политзаключёнными, находятся в безопасности и уже направляются домой, сообщила глава МИД Байба Браже.

Ранее сообщалось, что Беларусь освободила из тюрем ещё 52 политзаключённых, среди которых были и двое граждан Латвии.

Как агентству LETA пояснила советница министра иностранных дел Сигне Знотиня-Знота, учитывая желание самих граждан Латвии, их персональные данные не разглашаются.

Байба Браже от имени Латвии поблагодарила США за лидерство и вовлечённость в обеспечении освобождения заключённых. Она подчеркнула, что режим Александра Лукашенко продолжает систематические репрессии против белорусского народа.

По словам министра, существующий в Беларуси режим использует мигрантов против стран Балтии и Польши, а также поддерживает агрессивную войну России в Украине. В белорусских тюрьмах всё ещё содержатся более 1000 политзаключённых. «Позиция Латвии остаётся неизменной — необходимо продолжать международное давление и санкции против режима Лукашенко до тех пор, пока все политзаключённые не будут освобождены и Беларусь не прекратит поддержку российской агрессии против Украины», — подчеркнула министр.

Напомним, в июне Беларусь уже освободила 14 политзаключённых, среди которых были два гражданина Латвии — Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов.

