Слежка и странный звонок жене: что произошло с пропавшим без вести Роландом Дамбитиcом?
Брат без вести пропавшего Роланда Дамбитиса, Александр, сообщил, что в распоряжение семьи попали записи с камер наблюдения, на которых видно, как именно произошло похищение его брата.
Ранее сообщалось, что в Баложи 26 августа пропал без вести 43-летний Роланд Дамбитис. Его сестра Лаура указала, что брата похитили четверо вооружённых мужчин. Государственная полиция в комментарии Jauns.lv подтвердила, что местонахождение мужчины неизвестно, и не исключено, что в отношении него было совершено преступление.
Брат Роланда Александр в передаче «Degpunktā» рассказал, что в распоряжение близких попали видеозаписи, позволяющие восстановить события 26 августа. По его словам, когда около 21:50 Роланд вошёл в гаражный кооператив «Титурга», за ним по пятам следовали двое мужчин.
«Он зашёл в гараж, и двое парней вошли туда за ним, а двое остались в машине. Когда Роланд сел в свою машину, его заблокировал автомобиль BMW X5. [Тогда люди] выбили окно [его машины], крича на русском языке, что они из полиции», — пояснил Александр.
«Потом сзади подбежали ещё двое, затащили Роланда в свою машину, а один сел за руль его автомобиля», — добавил родственник. Позже машина брата в разобранном виде была найдена в кооперативе. Александр отметил, что похитители, похоже, готовились к этому событию: на их автомобиле, по его словам, могли быть поддельные эстонские номера.
Через несколько часов после предполагаемого похищения странный звонок получила супруга Роланда. С её телефона, как будто от мужа, ей позвонил якобы «Роланд», который на русском языке сообщил, что у него неприятности. При этом до конца неясно, зачем был сделан такой звонок. На следующий день после возможного похищения гаражный кооператив вместе с собаками проверила Государственная полиция.
Государственная полиция в комментарии Jauns.lv подтвердила, что местонахождение Роланда до сих пор неизвестно. «В Государственной полиции возбуждено уголовное дело и ведётся расследование. Не исключено, что в отношении человека могло быть совершено преступление. Полиция находится в контакте с его близкими», — подчеркнули в полиции.