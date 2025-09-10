Слежка и странный звонок жене: что произошло с пропавшим без вести Роландом Дамбитиcом?

Через несколько часов после предполагаемого похищения странный звонок получила супруга Роланда. С её телефона, как будто от мужа, ей позвонил якобы «Роланд», который на русском языке сообщил, что у него неприятности. При этом до конца неясно, зачем был сделан такой звонок. На следующий день после возможного похищения гаражный кооператив вместе с собаками проверила Государственная полиция.