Таинственное исчезновение человека в Баложи: мужчину могли похитить прямо из гаража

«За ним следили, он зашёл в гараж. Двое мужчин остались ждать его в машине, ещё двое обошли гаражи. Когда он сел в свой автомобиль, его заблокировал X5, разбили стёкла. По-русски кричали, что полиция. Его затолкали в машину, а машину Роландса позже перегнали в другое место, где было много списанных авто. Она практически не была заметна», — рассказывает брат Роландса Александр.