Таинственное исчезновение человека в Баложи: мужчину могли похитить прямо из гаража
В конце августа в Баложи пропал Роландс Дамбитис. 43-летнего мужчину, возможно, силой затолкали в машину преступники. Родственники пострадавшего получили видеозапись, на которой якобы видно момент похищения Роландса. Однако пока видео не обнародовано. Родные ищут дополнительных свидетелей, чтобы понять, действительно ли произошло тяжкое преступление.
Роландс Дамбитис отсутствует уже почти две недели. Его автомобиль в разобранном состоянии был найден в гаражном кооперативе в Баложи. Сначала окружающим показалось, что мужчина добровольно сел в чужую машину к знакомым людям и пытался от чего-то скрыться. Но после пересмотра записей камер видеонаблюдения обнаружилась мрачная картина его исчезновения, сообщает «Degpunktā».
«За ним следили, он зашёл в гараж. Двое мужчин остались ждать его в машине, ещё двое обошли гаражи. Когда он сел в свой автомобиль, его заблокировал X5, разбили стёкла. По-русски кричали, что полиция. Его затолкали в машину, а машину Роландса позже перегнали в другое место, где было много списанных авто. Она практически не была заметна», — рассказывает брат Роландса Александр.
Через несколько часов после этих событий жена Роландса получила звонок с телефона мужа. Неизвестный сообщил, что её супруг находится в полиции. Цель такого звонка остаётся непонятной. По словам родственников, похитители готовились заранее: их чёрный BMW X5 был оборудован поддельными номерами, чтобы транспорт невозможно было опознать. «Насколько нам известно — фальшивые эстонские номера», — добавляет брат Александра.
Свидетели из гаражного кооператива рассказывают, что на следующий день после возможного похищения туда приезжали полицейские с собаками и обыскивали территорию. В Государственной полиции подтвердили, что начат уголовный процесс и проводится расследование. Правоохранители не исключают, что в отношении мужчины было совершено преступление.