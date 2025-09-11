Латвия ввела новые правила для въезда в страну, но иностранцы не могут понять, как они работают

В письме также указано: «Обратите внимание, что декларация носит исключительно информационный характер и не является разрешением на въезд». Именно эта фраза и пугает людей. Однако и раньше шенгенская виза не гарантировала, что ее владельца обязаны пустить в страну. Окончательное решение принимает пограничник. После того, как получено второе письмо с информацией о регистрации декларации, можно ехать в Латвию.