Не прошло и года: проживающим в Латвии пенсионерам РФ начали перечислять деньги
Проживающие в Латвии российские пенсионеры получат пенсии сегодня и завтра, сообщило агентству LETA Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Российские пенсии за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2025 года, то есть за девять месяцев одной суммой, VSAA 8 сентября отправило на выплату. Это означает, что сегодня или завтра деньги поступят на счета получателей. VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым они назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере социальной защиты. Среди получателей есть как граждане России, так и граждане Латвии и других стран.
Как сообщалось, VSAA от Пенсионного и социального страхового фонда России получило обновленные списки получателей российских пенсий — всего 9400 проживающих в Латвии человек, и согласно этим спискам пенсии будут выплачены до 10 сентября.
К российским пенсиям применен установленный Центральным банком России валютный курс на 22 августа — 93,50490 рубля за один евро. Общая сумма выплат российских пенсий составляет 12 995 587 евро, указало VSAA.
Ранее сообщалось, что Россия задерживала полные выплаты пенсий своим пенсионерам в Латвии. Министерство благосостояни, Министерство иностранных дел и VSAA с 14 марта 2025 года вели переговоры с Россией, в том числе МИД официально запросил разъяснения причин задержек. Российская сторона утверждала, что переводы задерживают санкции, однако ранее подчеркивалось, что для получения перевода на латвийской стороне никаких практических препятствий нет, и социальные выплаты санкциям не подлежат.
Социальную помощь российским пенсионерам, которые не получили пенсию, предоставляли самоуправления. Например, в Риге на это могло тратиться около 30 000 евро в месяц. Согласно информации самоуправления, одному пенсионеру в среднем выплачивалось около 250 евро пособиями. В результате некоторые политики теперь задаются вопросом - вернут ли эти пенсионеры помощь, полученную от латвийских властей, пока пенсии задерживались? Однако в Рижской думе пояснили, что помощь оказывается любому нуждающемуся или малообеспеченному лицу, у которого есть такой статус, и, "если потом у человека появляются доходы, человек начинает получать деньги, и у него аннулируется статус — то ни один нормативный акт не предписывает вернуть обратно полученные человеком пособия".