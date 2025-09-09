Не прошло и года: проживающим в Латвии пенсионерам РФ начали перечислять деньги

Социальную помощь российским пенсионерам, которые не получили пенсию, предоставляли самоуправления. Например, в Риге на это могло тратиться около 30 000 евро в месяц. Согласно информации самоуправления, одному пенсионеру в среднем выплачивалось около 250 евро пособиями. В результате некоторые политики теперь задаются вопросом - вернут ли эти пенсионеры помощь, полученную от латвийских властей, пока пенсии задерживались? Однако в Рижской думе пояснили, что помощь оказывается любому нуждающемуся или малообеспеченному лицу, у которого есть такой статус, и, "если потом у человека появляются доходы, человек начинает получать деньги, и у него аннулируется статус — то ни один нормативный акт не предписывает вернуть обратно полученные человеком пособия".