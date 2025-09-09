Берегите свои деньги! По Латвии распространяется очень коварный вид взлома компьютеров
В последнем обзоре угроз глобальной IT-безопасности компании ESET выделен новая и тревожная киберугроза — ClickFix. Этот коварный вид атак в 2025 году стал второй по распространенности угрозой в мире — сразу после фишинга. Количество атак с его использованием выросло более чем на 500% по сравнению со второй половиной 2024 года.
В отличие от классических атак, ClickFix использует психологические манипуляции, выдавая себя за системные рекомендации или исправления ошибок. Пользователей побуждают нажимать на ссылки или выполнять кажущиеся безопасными команды, например: «обновить систему», «устранить системную ошибку», «восстановить доступ». На деле эти действия запускают скачивание и установку вредоносного ПО.
В результате на устройство жертвы могут попасть различные типы вредоносных программ. Чаще всего это:
- инфостилеры, похищающие пароли, данные банковских карт, электронную почту и документы;
- вымогатели (ransomware), блокирующие доступ к данным и требующие выкуп;
- вредоносное ПО государственного уровня, используемое для кибершпионажа или стратегических диверсий.
«ClickFix — один из самых тревожных вызовов кибербезопасности 2025 года. Его коварство в том, что он нацелен на человека — чаще всего на сотрудника, который, не видя угрозы, сам активирует вредоносное ПО на своем компьютере. Кроме того, атаки работают во всех основных операционных системах — Windows, macOS и Linux, что делает угрозу особенно универсальной», — отмечает Эгилс Рупенхейтс, инженер по кибербезопасности сертифицированного партнера ESET NOD Baltic.
«В Латвии эта угроза столь же актуальна, как и в остальном мире — особенно потому, что уровень киберугроз в нашей стране с 2022 года классифицируется как высокий и эта тенденция не снижается. Нужно помнить, что у цифровой среды нет границ. Чтобы защититься, организациям и компаниям необходимо обучать сотрудников, особенно специалистов IT-поддержки, а также внедрять политику безопасности, которая определяет порядок реагирования на подозрительные сообщения об обновлении системы или исправлении ошибок. Жителям же никогда следует не нажимать на ссылки или кнопки, если их рекомендует всплывающее окно, электронное письмо или сообщение от неизвестного источника», — советует Э. Рупенхейтс.
