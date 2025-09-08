Житель Резекненского края повесил на дом флаг Российской империи - начат административный процесс
В конце августа сотрудники полиции сняли с одного дома в Резекненском крае флаг Российской империи, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
28 августа сотрудники Северо-Латгальского участка полиции получили информацию, что в волости Малтас Резекненского края на стене жилого дома вывешен флаг Российской империи. Как пояснили в полиции, он расценивается как символ, прославляющий военную агрессию. Правоохранители отреагировали на сообщение и, прибыв на место, изъяли флаг.
В отношении мужчины 1974 года рождения начат административный процесс за использование в публичном пространстве символа, прославляющего военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является их оправдание или восхваление. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро, а юридическому — до 2900 евро.
Ранее сообщалось, что в Даугавпилсе и Илуксте Аугшдаугавского края до сих пор есть улицы, где названия на табличках указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка говорят, что такая ситуация недопустима.