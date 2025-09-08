Житель Резекненского края повесил на дом флаг Российской империи - начат административный процесс
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Житель Резекненского края повесил на дом флаг Российской империи - начат административный процесс

Отдел новостей

LETA

В конце августа сотрудники полиции сняли с одного дома в Резекненском крае флаг Российской империи, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

28 августа сотрудники Северо-Латгальского участка полиции получили информацию, что в волости Малтас Резекненского края на стене жилого дома вывешен флаг Российской империи. Как пояснили в полиции, он расценивается как символ, прославляющий военную агрессию. Правоохранители отреагировали на сообщение и, прибыв на место, изъяли флаг.

В отношении мужчины 1974 года рождения начат административный процесс за использование в публичном пространстве символа, прославляющего военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является их оправдание или восхваление. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро, а юридическому — до 2900 евро.

Темы

ЛатгалеИлукстеНовости регионов

Другие сейчас читают