Житель Резекненского края повесил на дом флаг Российской империи - начат административный процесс

В отношении мужчины 1974 года рождения начат административный процесс за использование в публичном пространстве символа, прославляющего военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является их оправдание или восхваление. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро, а юридическому — до 2900 евро.