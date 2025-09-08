В Европе узнали, что многим жителям Латвии сейчас не до культуры и искусства
Почти 8 из 10 европейцев считают, что культура и искусство важны для благосостояния и экономического развития региона, где они проживают.
79 % респондентов в Европе заявили, что искусство и культура имеет для них личностную значимость. Этот показатель на 2 % больше, чем в опросе, проведенном в 2007 году. Таковы результаты последнего исследования Eurobarometer.
Самые высокие показатели - в Люксембурге (92%), на Кипре (89%) и в Италии (также 89%).Самые низкие - в Германии (66 %), Австрии (62 %) и Румынии (61 %).
Жители Латвии тоже оказались внизу этого рейтинга. Только 78% из них высоко ценят искусство, что ставит страну на 7-е место с конца во всем ЕС.
Но культура - это не только условие личностного роста. Для более чем 8 из 10 европейцев культура и искусство важны для благосостояния и экономического развития региона, где они проживают. В Люксембурге так считают 93 % опрошенных, в Португалии 92 % в Италии 91 %. Более низкие показатели демонстрируют Болгария (77 %) и Австрия (75 %).
Почти половина опрошенных (49 %) европейцев занимались творческой деятельностью в течение года, предшествовавшего опросу. При этом самые популярные увлечения - танцы и пение.
Ну а латвийским деятелям культуры сейчас тоже не до искусства. Как ранее сообщал Otkrito.lv, у них хотят отобрать пенсии по выслуге лет.