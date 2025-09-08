В Европе узнали, что многим жителям Латвии сейчас не до культуры и искусства

Но культура - это не только условие личностного роста. Для более чем 8 из 10 европейцев культура и искусство важны для благосостояния и экономического развития региона, где они проживают. В Люксембурге так считают 93 % опрошенных, в Португалии 92 % в Италии 91 %. Более низкие показатели демонстрируют Болгария (77 %) и Австрия (75 %).