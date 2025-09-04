Латвийские музыканты рассказали, что они хотят получить вместо отобранных пенсий по выслуге лет
Лишая работников культуры возможности получать пенсию за выслугу лет, необходимо предусмотреть другие компенсирующие механизмы, например, повышенные социальные взносы, такое мнение выразил председатель правления Общества Праздника песни, дирижёр Интс Тетеровсксис.
По словам дирижера, для хоровых артистов голос является инструментом, который со временем изнашивается. То же самое происходит с балетными танцовщиками и оркестровыми музыкантами. Тетеровсксис подчеркнул, что артисты по сути выполняют государственный заказ, причем в других странах, где нет пенсий за выслугу лет, этот вопрос решается по-разному.
Как считает дирижёр, компенсация может быть такой: пока артист своим трудом служит государству, оно выплачивает за него повышенный социальный налог. Это означало бы, что в будущем размер пенсии был бы выше. Тетеровсксис также указал на проблему, которая не решена и в других странах Европы: по мере старения артистов снижается их способность обеспечивать высокое качество исполнения.
Он подчеркнул, что и в сфере культуры нельзя уволить человека только по возрасту, поэтому в ряде стран, например, оркестровым музыкантам по достижении 50-летнего возраста необходимо сыграть сольный концерт. Если он исполнен на высоком уровне, музыкант сохраняет своё место в оркестре.
По мнению дирижера, важно упорядочить систему так, чтобы из числа получателей пенсий за выслугу лет исключить тех, кто в системе внутренних дел и обороны выполняет вспомогательные функции. Тетеровсксис обратил внимание на нынешнюю ситуацию, когда, например, бухгалтер в опере не имеет права на досрочную пенсию, а бухгалтер, работающий в сфере внутренних дел, такую возможность получает. Если навести порядок в этой части, то и сопротивление общества переменам, возможно, было бы меньшим.
Как уже сообщал Otkrito.lv, власти предлагают исключить из числа профессий с правом на пенсию за выслугу лет прокуроров, судей (предусмотрев для них специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актёров кукольного театра, цирковых артистов, хоровых артистов, оркестровых музыкантов, солистов-вокалистов, театральных актёров, обеспечив поддержку для переподготовки в другой профессии, а также все должности и профессии, исполнение которых не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая работников вспомогательных функций. Эти изменения будут применяться только к тем лицам, которые начнут работать в соответствующих профессиях после 2026 года.