Латвийские музыканты рассказали, что они хотят получить вместо отобранных пенсий по выслуге лет

Как уже сообщал Otkrito.lv, власти предлагают исключить из числа профессий с правом на пенсию за выслугу лет прокуроров, судей (предусмотрев для них специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актёров кукольного театра, цирковых артистов, хоровых артистов, оркестровых музыкантов, солистов-вокалистов, театральных актёров, обеспечив поддержку для переподготовки в другой профессии, а также все должности и профессии, исполнение которых не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая работников вспомогательных функций. Эти изменения будут применяться только к тем лицам, которые начнут работать в соответствующих профессиях после 2026 года.

