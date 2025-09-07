В соседнюю с Латвией страну завезли большое количество военной техники
В Литву прибыло более 1000 единиц немецкой военной техники для участия в маневрах на восточном фланге НАТО.
Для транспортировки боевых машин, броневых эвакуационных машин, санитарных автомобилей и другой техники из порта Росток были задействованы два грузовых судна.
После прибытия в порт Клайпеда колонна 37-й мотопехотной бригады направилась в Пабраде и другие военные базы Литвы, сообщил представитель Бундесвера.
Немецкая техника и военнослужащие в Литве примут участие в масштабных маневрах Quadriga 2025, в ходе которых будет отрабатываться оборона Балтийского региона в условиях кризиса или войны.
В серии учений, проходящей с августа по сентябрь, включая маневры Grand Eagle, задействованы около 8000 военных из 14 стран НАТО. В ходе учений отрабатывается переброска личного состава и военной техники в Литву по суше, морю и воздуху.
В ближайшие годы в Литве будет размещен значительный контингент Бундесвера. В ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе и агрессивное поведение России, в Литве постепенно формируется 45-я мотопехотная бригада, неофициально называемая «Литва». Ожидается, что к 2027 году она будет полностью боеготова и будет включать 5000 военнослужащих.
