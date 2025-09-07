В соседнюю с Латвией страну завезли большое количество военной техники

В ближайшие годы в Литве будет размещен значительный контингент Бундесвера. В ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе и агрессивное поведение России, в Литве постепенно формируется 45-я мотопехотная бригада, неофициально называемая «Литва». Ожидается, что к 2027 году она будет полностью боеготова и будет включать 5000 военнослужащих.