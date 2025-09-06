Уже скоро для приезжающих в Латвию вступят в силу новые правила. В чем суть перемен?

Новая система, получившая название Entry/Exit System (EES), предназначена для автоматической фиксации всех пересечений границ ЕС гражданами третьих стран при поездках до 90 дней в течение любого периода из 180 дней. В базу данных внесут: фотографию лица; отпечатки четырех пальцев для всех лиц старше 12 лет; сведения из паспорта; точные даты и места въезда и выезда; информация о случаях отказа во въезде на территорию ЕС.