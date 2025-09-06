Как и в Латвии, в Беларуси тоже ввели экзамен по госязыку и определили профессии, для которых им надо владеть
Как сообщают белорусские СМИ, правительство страны определило профессии, для которых знание одного из государственных языков будет обязательным.
- водитель автомобиля;
- официант;
- парикмахер;
- продавец;
- санитар;
- администратор;
- акушерка (акушер);
- врач-специалист (всех медицинских специальностей);
- медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей);
- помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;
- фельдшер (всех медицинских специальностей).
Утверждено и положение о том, как будут оценивать знания мигрантами русского или белорусского языка. Тестирование будет проходить 15-го числа и в последний день каждого месяца. Это будет письменное тестирование на выбранном мигрантом государственном языке. На тест закладывают 30 минут. При 50% и более правильных ответов результат будет считаться положительным.
Если мигрант не явился на тестирование, нарушил правила его проведения или не набрал достаточного количества баллов, он считается не прошедшим проверку. Трудовой договор с таким работником не заключается.
Ранее Александр Лукашенко анонсировал, что у Беларуси есть заинтересованность привлечь пакистанских специалистов. По его словам, это может быть 100−150 тыс. человек. В Латвии тогда взволновались - уж не готовят ли соседи массированную атаку мигрантов на латвийскую границу?