Как и в Латвии, в Беларуси тоже ввели экзамен по госязыку и определили профессии, для которых им надо владеть
фото: Shutterstock
В Беларуси два государственных языка.
В мире

Как и в Латвии, в Беларуси тоже ввели экзамен по госязыку и определили профессии, для которых им надо владеть

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщают белорусские СМИ, правительство страны определило профессии, для которых знание одного из государственных языков будет обязательным.

Согласно постановлению, в список этих профессий попали:

  • водитель автомобиля;
  • официант;
  • парикмахер;
  • продавец;
  • санитар;
  • администратор;
  • акушерка (акушер);
  • врач-специалист (всех медицинских специальностей);
  • медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей);
  • помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;
  • фельдшер (всех медицинских специальностей).

Утверждено и положение о том, как будут оценивать знания мигрантами русского или белорусского языка. Тестирование будет проходить 15-го числа и в последний день каждого месяца. Это будет письменное тестирование на выбранном мигрантом государственном языке. На тест закладывают 30 минут. При 50% и более правильных ответов результат будет считаться положительным.

Если мигрант не явился на тестирование, нарушил правила его проведения или не набрал достаточного количества баллов, он считается не прошедшим проверку. Трудовой договор с таким работником не заключается.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал, что у Беларуси есть заинтересованность привлечь пакистанских специалистов. По его словам, это может быть 100−150 тыс. человек. В Латвии тогда взволновались - уж не готовят ли соседи массированную атаку мигрантов на латвийскую границу?

Темы

БеларусьАлександр Лукашенко

Другие сейчас читают