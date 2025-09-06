Как и в Латвии, в Беларуси тоже ввели экзамен по госязыку и определили профессии, для которых им надо владеть

Утверждено и положение о том, как будут оценивать знания мигрантами русского или белорусского языка. Тестирование будет проходить 15-го числа и в последний день каждого месяца. Это будет письменное тестирование на выбранном мигрантом государственном языке. На тест закладывают 30 минут. При 50% и более правильных ответов результат будет считаться положительным.