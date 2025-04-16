Латвийские власти отреагировали на известие о наплыве в Беларусь десятков тысяч пакистанцев

В то же время по мнению министра необходимо следить за дальнейшим развитием событий, однако, учитывая гибридную войну, которую Беларусь и Россия уже несколько лет ведут против стран Балтии и Польши, было бы наивно думать, что пакистанцы действительно могут приехать в Беларусь для работы. Более того, с наступлением весны уже сейчас наблюдается усиление давления нелегальной иммиграции со стороны недружественных соседних стран на латвийско-белорусской границе.