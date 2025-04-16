Латвийские власти отреагировали на известие о наплыве в Беларусь десятков тысяч пакистанцев
"Возможный прием тысяч пакистанцев в Беларуси определенно создаст риски еще большего давления нелегальной иммиграции на границу Латвии", — заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ("Единство").
Белорусский президент Александр Лукашенко на прошлой неделе принял с визитом премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и пригласил 150 000 пакистанцев приехать работать в Беларусь.
Комментируя заявление Лукашенко, Козловскис призвал пока не драматизировать ситуацию, поскольку на данный момент это, по-видимому, лишь предложение без реального содержания.
В то же время по мнению министра необходимо следить за дальнейшим развитием событий, однако, учитывая гибридную войну, которую Беларусь и Россия уже несколько лет ведут против стран Балтии и Польши, было бы наивно думать, что пакистанцы действительно могут приехать в Беларусь для работы. Более того, с наступлением весны уже сейчас наблюдается усиление давления нелегальной иммиграции со стороны недружественных соседних стран на латвийско-белорусской границе.
Министр напомнил, что в Латгале до лета действует усиленный режим пограничной охраны, который, скорее всего, придется продлить. Также продолжится развитие инфраструктуры на восточной границе страны, включая внедрение технологических решений для своевременного выявления попыток незаконного проникновения в Латвию.
Одновременно министр поручил внутренним службам следить за развитием ситуации, но признал, что в случае массового давления на границу снова придется привлекать Национальные вооруженные силы и союзников.