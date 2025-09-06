Интересная разница: Otkrito.lv сравнил размеры пенсий в Латвии и России
Средняя пенсия в Латвии оказалась выше даже самой крупной региональной выплаты в России и в два раза превышает минимальные выплаты в некоторых российских регионах.
Как сообщают СМИ РФ, в первом полугодии 2025 года наибольшие пенсионные выплаты по старости получили жители Чукотки – в среднем 41,6 тыс. рублей (437 евро) в месяц. В то же время минимальные суммы были у пожилых граждан Кабардино-Балкарии – 19,4 тыс. рублей (204 евро). Таким образом, разница между максимальной и минимальной выплатой составила 22,2 тыс. рублей (233 евро), то есть крупнейшая пенсия оказалась в 2,2 раза выше наименьшей.
Как объясняют эксперты, основной причиной такой большой разницы выступает неравномерность зарплат в разных регионах РФ. В северных субъектах страны действуют предприятия добывающих отраслей, где условия труда считаются вредными, поэтому там предусмотрены более высокие зарплаты для рабочих.
Латвийская статистика не имеет данных по размеру пенсий в разных регионах Латвии. Согласно ЦСУ, средняя пенсия по старости в Латвии в июне 2025 года (последние доступные данные) составляла 625 евро.
Таким образом, средняя латвийская пенсия на 43% больше, чем самая большая региональная российская и на 206% больше, чем самая маленькая.
Что касается разницы цен, то можно сравнить Ригу и Москву. По данным аналитического портала Numbeo, стоимость жизни в Риге на 18,9% выше, чем в Москве (без учета аренды жилья). А с учетом аренды стоимость жизни в Риге на 7,2% ниже, чем в Москве.
Цены на аренду жилья в Риге на 54,8% ниже, чем в столице РФ.
