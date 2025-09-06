Интересная разница: Otkrito.lv сравнил размеры пенсий в Латвии и России

Что касается разницы цен, то можно сравнить Ригу и Москву. По данным аналитического портала Numbeo, стоимость жизни в Риге на 18,9% выше, чем в Москве (без учета аренды жилья). А с учетом аренды стоимость жизни в Риге на 7,2% ниже, чем в Москве.

Цены на аренду жилья в Риге на 54,8% ниже, чем в столице РФ.