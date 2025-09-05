Латвия получила более 50 000 доз сезонно адаптированной вакцины от Covid-19

В августе этого года Латвия получила от производителя более 50 000 доз вакцин Comirnaty LP.8.1, адаптированных к циркулирующим в этом сезоне штаммам вируса Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ). В том числе 46 080 доз предназначены для людей в возрасте 12 лет и старше, 2880 доз - для детей в возрасте от пяти до 11 лет и 1440 доз - для младенцев и детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.