"Это тяжелый труд!" Латвийские кукловоды уверены, что им положена особая пенсия

«Пока не предложено конкретное решение, мы не можем говорить о каких-либо изменениях, связанных с пенсиями за выслугу лет. Если государство предлагает делать более высокие социальные взносы и это закрепляется в законе, тогда можно обсуждать изменения. Но пока есть только обещания и нет решения, в таких вопросах невозможно доверять ни Кабинету министров, ни Сейму», — подчеркнул председатель правления Латвийского кукольного театра.