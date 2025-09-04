"Это тяжелый труд!" Латвийские кукловоды уверены, что им положена особая пенсия
Руководство Латвийского кукольного театра выступает против исключения работников культурной сферы из числа получателей пенсий за выслугу лет. Об этом заявил председатель правления театра и режиссёр Мартиньш Эйхе.
Он отметил, что некорректно сравнивать работников культуры со спортсменами, так как, например, актёры театра кукол не получают такого вознаграждения, какое получают игроки любой латвийской профессиональной баскетбольной команды. Кроме того, различается и количество зрителей: игры Латвийской баскетбольной лиги посещает меньше людей, чем обслуживает театр.
«Работа с куклой — это тяжёлый труд. В настоящее время с актёрами работает физиотерапевт. С одним видом кукол мы работаем как метатели копья, только двумя руками, с другим видом кукол — как дорожные рабочие с отбойным молотком. Физическая нагрузка значительна и несоразмерна телу, поэтому и физический износ велик», — пояснил председатель правления театра.
Отвечая на вопрос, можно ли решить ситуацию, если государство будет делать более крупные социальные взносы за время занятости работника культуры, Эйхе заявил, что в таком случае необходим чёткий план. По его словам, проблема Латвии в том, что, пообещав решение, государство перестаёт предпринимать действия, и в итоге обещанное не выполняется.
«Пока не предложено конкретное решение, мы не можем говорить о каких-либо изменениях, связанных с пенсиями за выслугу лет. Если государство предлагает делать более высокие социальные взносы и это закрепляется в законе, тогда можно обсуждать изменения. Но пока есть только обещания и нет решения, в таких вопросах невозможно доверять ни Кабинету министров, ни Сейму», — подчеркнул председатель правления Латвийского кукольного театра.