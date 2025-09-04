В сентябре потребителей ждет неприятный сюрприз: в Латвии вырастет стоимость электроэнергии

«Погодные условия в августе были характерны для конца лета, когда производство солнечной энергии обычно снижается по сравнению с июлем. Тем не менее общая картина показывает, насколько сильно изменился рынок за последние годы благодаря росту мощностей возобновляемой генерации. Например, количество часов, когда цена на электроэнергию составляла 1 цент/кВт·ч или меньше, увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а производство электроэнергии на тепловых электростанциях в августе снизилось до минимального уровня за последние десять лет», — сообщает Enefit.