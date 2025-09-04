В сентябре потребителей ждет неприятный сюрприз: в Латвии вырастет стоимость электроэнергии
Хотя средняя цена электроэнергии в Латвии в августе была почти в два раза выше, чем в июле, достигнув 8,03 цента/кВт·ч, она всё же стала самой низкой средней августовской ценой за последние четыре года. Об этом сообщает энергокомпания Enefit. Но на сентябрь у компании прогноз не самый приятный для потребителей.
«Погодные условия в августе были характерны для конца лета, когда производство солнечной энергии обычно снижается по сравнению с июлем. Тем не менее общая картина показывает, насколько сильно изменился рынок за последние годы благодаря росту мощностей возобновляемой генерации. Например, количество часов, когда цена на электроэнергию составляла 1 цент/кВт·ч или меньше, увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а производство электроэнергии на тепловых электростанциях в августе снизилось до минимального уровня за последние десять лет», — сообщает Enefit.
Но на сентябрь у компании прогноз не самый приятный для потребителей. Хотя доступность ядерной энергии и инфраструктуры передачи в странах Северной Европы в сентябре улучшится после завершения плановых ремонтов, которые шли с конца августа до середины сентября, 1 сентября произошло незапланированное отключение соединения Estlink 1 (Финляндия — Эстония), что значительно сократит объём импорта электроэнергии в Балтию.
Хотя рыночные условия в Северных странах улучшаются, снижая цену импорта, общее сокращение объёмов импорта приведёт к повышенной ценовой динамике. Поскольку сезонное производство солнечной энергии снижается, производство гидроэнергии в Латвии сокращается, а импорт из Финляндии в Эстонию существенно снизится из-за повреждения инфраструктуры, прогнозируется, что цены в странах Балтии, особенно в часы максимальной нагрузки, будут более более высокими.
