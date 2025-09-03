Полковник обратился к рижанам: "Мы сознательно тренируемся открыто"

«Задача Земессардзе в рамках Namejs 2025 — это всеобъемлющая государственная оборона в действии: видимая, ощутимая и объединяющая. Если вы увидите национальных земессаргов и военную технику на улицах Риги, то помните: оборона государства — это не нечто абстрактное, это наша общая ответственность. Мы сознательно тренируемся открыто, потому что наша сила — не только в подготовке, но и в понимании обществом и уверенности, что вместе мы защитим Латвию», — отметил полковник Баранов.