Полковник обратился к рижанам: "Мы сознательно тренируемся открыто"
Со 2 по 7 сентября учения Namejs 2025 идут в столице и ее окрестностях. 1-я Рижская бригада Земессардзе и подразделения союзных вооружённых сил демонстрируют свои способности и готовность, укрепляя безопасность в Риге, ее пригородах и Бауском крае.
В рамках учений проводятся патрули в Риге, показ возможностей в городской среде и оборонительные операции в окрестностях. «В этом году в 1-й Рижской бригаде Земессардзе мы принимаем национальных земессаргов из Швеции, Дании и Литвы, поэтому в демонстрации возможностей нам помогают военнослужащие многонациональной бригады», — подчеркнул командир бригады, полковник Нормунд Баранов.
В заданиях национальные земессарги и военные 1-й Рижской бригады будут сотрудничают со Шведской территориальной обороной Stridskraften Hemvärnet, Датской территориальной обороной Hjemmeværnet, Литовскими добровольными силами национальной обороны (KASP), многонациональной бригадой НАТО в Латвии, а также с Государственной погранохраной, Государственной и Рижской муниципальной полицией, Государственной пожарно-спасательной службой, Службой неотложной медицинской помощи и рядом частных и государственных предприятий – создателями подразделений Земессардзе для охраны критической инфраструктуры. Национальные гвардейцы отрабатывают оборонительные задачи на территориях Latvijas valsts meži и Rīgas meži.
«Задача Земессардзе в рамках Namejs 2025 — это всеобъемлющая государственная оборона в действии: видимая, ощутимая и объединяющая. Если вы увидите национальных земессаргов и военную технику на улицах Риги, то помните: оборона государства — это не нечто абстрактное, это наша общая ответственность. Мы сознательно тренируемся открыто, потому что наша сила — не только в подготовке, но и в понимании обществом и уверенности, что вместе мы защитим Латвию», — отметил полковник Баранов.
В учениях принимают участие около 12 000 латвийских и союзных военных и национальных земессаргов.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения национальной обороны Namejs 2025, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). В них примут участие военнослужащие и земессарги всех подразделений НВС, включая солдат службы национальной обороны, резервистов, а также военные союзных государств.