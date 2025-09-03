Латвия выделяется во всей Европе по размеру денежной помощи студентам и школьникам

В Латвии школьникам дают по 427 евро, и это довольно много по европейским меркам. Больше, чем, например, в Италии (257 евро), Австрии (416 евро), Люксембурге (335 евро) и во многих других странах. Литва и Эстония тоже заметно отстают - 126 и 131 евро соответственно.