Латвия выделяется во всей Европе по размеру денежной помощи студентам и школьникам
В 2022 году государственная финансовая помощь учащимся в ЕС в среднем составила 533 евро на одного учащегося в программах среднего и пост-среднего (не высшего) образования и 1766 евро на одного студента в высшем образовании.
Как сообщает Eurostat, наибольшие суммы финансовой помощи в сфере высшего образования на одного студента были зафиксированы в Дании (8024 евро), Ирландии (5692 евро) и Швеции (4948 евро). Наименьшие значения отмечены в Греции (20 евро), Хорватии (97 евро) и Чехии (115 евро).
В Латвии на студента выделяют в среднем 253 евро, что очень скромная сумма по сравнению с другими странами ЕС. Меньше дают студентам только в Эстонии, Болгарии, а также в вышеупомянутых Греции, Хорватии и Чехии.
Что касается среднего и пост-среднего (не высшего) образования наибольшая помощь выделялась в Нидерландах (1790 евро), Швеции (1741 евро) и Дании (1644 евро). Наименьшие показатели были в Хорватии (7 евро), Польше (16 евро) и Венгрии (76 евро).
В Латвии школьникам дают по 427 евро, и это довольно много по европейским меркам. Больше, чем, например, в Италии (257 евро), Австрии (416 евро), Люксембурге (335 евро) и во многих других странах. Литва и Эстония тоже заметно отстают - 126 и 131 евро соответственно.
Среди стран ЕС уровень финансовой поддержки почти всегда выше в сфере высшего образования, чем в среднем, что выглядит совершенно логично. Исключение лишь четыре страны - Болгария, Чехия, Латвия и Словения.