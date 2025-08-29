Банк раскрыл, сколько на самом деле в Латвии стоит получить высшее образование
В преддверии нового учебного года Swedbank опубликовал данные о студенческих кредитах.
В прошлом году было выдано более 3 000 кредитов на общую сумму свыше 22 млн евро. Средняя сумма учебного кредита за год выросла на 12% и достигла исторически высокого уровня — 8 303 евро.
Данные Swedbank о выданных в 2024 году учебных и студенческих кредитах показывают, что больше всего займов получили студенты Латвийского университета (786), Рижского университета Страдиня (455) и Бизнес-высшей школы «Туриба» (262). Среди самых популярных программ — юриспруденция, психология, дошкольное образование, управление бизнесом и физиотерапия.
Средняя сумма учебного кредита растет уже несколько лет: в 2020 году она составляла 6 869 евро, в 2023 году — 7 418 евро, а в 2024 году достигла 8 303 евро. Осенью средняя сумма кредита увеличилась до 8 852 евро.
Самые крупные займы зарегистрированы на программах по стоматологии (82 500 евро), медицине (81 000 евро) и музыке и сценическим искусствам (44 118 евро). Максимальный размер кредита по-прежнему определяется размером платы за обучение, так как потолок платы не установлен.
Средний ежемесячный платеж по студенческому кредиту составил 298 евро, при этом 54% студентов выбирают максимальную возможную сумму — 350 евро в месяц.
Учебный кредит предназначен для оплаты обучения в аккредитованных вузах Латвии. Основной долг и проценты по нему не нужно выплачивать во время учебы и в течение 11 месяцев после окончания вуза. Студенческий кредит предназначен для покрытия повседневных расходов студента: по нему во время учебы нужно выплачивать проценты, а основной долг начинать погашать после завершения обучения.
Как ранее писал Otkrito.lv, бюджетных мест для студентов может стать меньше - вузы будут сами определять их количество.