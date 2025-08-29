Банк раскрыл, сколько на самом деле в Латвии стоит получить высшее образование

Учебный кредит предназначен для оплаты обучения в аккредитованных вузах Латвии. Основной долг и проценты по нему не нужно выплачивать во время учебы и в течение 11 месяцев после окончания вуза. Студенческий кредит предназначен для покрытия повседневных расходов студента: по нему во время учебы нужно выплачивать проценты, а основной долг начинать погашать после завершения обучения.