Независимые эксперты опровергли утверждения, что самолет фон дер Ляйен кто-то пытался сбить с курса

Как сообщает DW, ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что самолет фон дер Ляйен столкнулся в Болгарии с проблемами из-за глушения сигнала GPS-навигации, в котором подозревают Россию. "Мы действительно можем подтвердить, что глушение GPS-сигнала имело место, - цитировало, в частности, представительницу ЕК Арианну Подеста агентство AP. - Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это произошло из-за явного вмешательства со стороны России".