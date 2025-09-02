Независимые эксперты опровергли утверждения, что самолет фон дер Ляйен кто-то пытался сбить с курса
фото: VIA REUTERS
Самолет главы Еврокомиссии в Румынии.
Независимые эксперты опровергли утверждения, что самолет фон дер Ляйен кто-то пытался сбить с курса

Отдел новостей

Otkrito.lv

Представители портала Flightradar24 заявили о том, что самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе перелета из Варшавы в Пловдив имел хороший GPS-сигнал. Ранее сообщалось о проблемах на борту.

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту, совершавший рейс из Варшавы в болгарский город Пловдив, получал хороший GPS-сигнал с момента взлета и до приземления. Такие выводы опубликовал в соцсети X портал Flightradar24 с указанием, что они основаны на данных транспондера.

Как сообщает DW, ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что самолет фон дер Ляйен столкнулся в Болгарии с проблемами из-за глушения сигнала GPS-навигации, в котором подозревают Россию. "Мы действительно можем подтвердить, что глушение GPS-сигнала имело место, - цитировало, в частности, представительницу ЕК Арианну Подеста агентство AP. - Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это произошло из-за явного вмешательства со стороны России".

Между тем в сообщении агентства AFP уточняется, что власти Болгарии не могут сказать наверняка, что атака с глушением GPS-сигнала против самолета Урсулы фон дер Ляйен была преднамеренной, поскольку подобные инциденты происходят в этом регионе часто.

Как напоминает Flightradar24, некоторые СМИ писали также, что самолет фон дер Ляйен находился в зоне ожидания в течение часа. Между тем, по информации портала, перелет из Варшавы в Пловдив, длительность которого по плану должна была составить 1 час и 48 минут, занял по факту 1 час и 57 минут.

Ранее, как писал Otkrito.lv, международная организация гражданской авиации призвала РФ не глушить сигнал GPS над странами Балтии.

Специалисты, кстати, уже нашли место, откуда РФ глушит GPS-сигналы.

