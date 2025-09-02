Независимые эксперты опровергли утверждения, что самолет фон дер Ляйен кто-то пытался сбить с курса
Представители портала Flightradar24 заявили о том, что самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе перелета из Варшавы в Пловдив имел хороший GPS-сигнал. Ранее сообщалось о проблемах на борту.
Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту, совершавший рейс из Варшавы в болгарский город Пловдив, получал хороший GPS-сигнал с момента взлета и до приземления. Такие выводы опубликовал в соцсети X портал Flightradar24 с указанием, что они основаны на данных транспондера.
We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.— Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025
This is what we can deduce from our data.
* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ
Как сообщает DW, ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что самолет фон дер Ляйен столкнулся в Болгарии с проблемами из-за глушения сигнала GPS-навигации, в котором подозревают Россию. "Мы действительно можем подтвердить, что глушение GPS-сигнала имело место, - цитировало, в частности, представительницу ЕК Арианну Подеста агентство AP. - Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это произошло из-за явного вмешательства со стороны России".
Между тем в сообщении агентства AFP уточняется, что власти Болгарии не могут сказать наверняка, что атака с глушением GPS-сигнала против самолета Урсулы фон дер Ляйен была преднамеренной, поскольку подобные инциденты происходят в этом регионе часто.
Как напоминает Flightradar24, некоторые СМИ писали также, что самолет фон дер Ляйен находился в зоне ожидания в течение часа. Между тем, по информации портала, перелет из Варшавы в Пловдив, длительность которого по плану должна была составить 1 час и 48 минут, занял по факту 1 час и 57 минут.
Ранее, как писал Otkrito.lv, международная организация гражданской авиации призвала РФ не глушить сигнал GPS над странами Балтии.