В странах Балтии опять подорожала электроэнергия. Жители Латвии заплатят больше всех

Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 1 % и составила 286 GWh. В Латвии производство снизилось на 13 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 75 GWh. В то же время в Эстонии производство увеличилось на 6 %, до 53 GWh. В Литве выработка выросла на 8 % и достигла 158 GWh.