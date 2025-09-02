В странах Балтии опять подорожала электроэнергия. Жители Латвии заплатят больше всех
Как сообщает Latvenergo, на прошлой неделе выросли оптовые цены на электроэнергию в Северных и Балтийских странах.
Системная цена биржи NordPool поднялась до 70,66 EUR/MWh (неделей ранее — 44,81 EUR/MWh). В Латвии средняя недельная цена составила 105,07 EUR/MWh (ранее 103,18 EUR/MWh), в Литве — 104,63 EUR/MWh (ранее 102,98 EUR/MWh), в Эстонии — 103,97 EUR/MWh (ранее 108,38 EUR/MWh).
На рост оптовых цен повлияло снижение выработки электроэнергии из возобновляемых ресурсов. В регионе в целом наблюдалось уменьшение производства на ветряных станциях — оно сократилось на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Выработка на солнечных станциях снизилась на 28%. Доступность атомных электростанций в Северных странах оставалась относительно низкой — 62%.
Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 1 % и составила 286 GWh. В Латвии производство снизилось на 13 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 75 GWh. В то же время в Эстонии производство увеличилось на 6 %, до 53 GWh. В Литве выработка выросла на 8 % и достигла 158 GWh.
На прошлой неделе соотношение выработки и потребления в Латвии составило 62 %, в Эстонии — 37 %, в Литве — 78 %. В целом в странах Балтии было произведено 61 % от объёма потреблённой в регионе электроэнергии.
Колебания цен Nord Pool напрямую затрагивают только тех клиентов, которые заключили с продавцом электричества договор с плавающей ценой, основанной на биржевой стоимости электроэнергии. Но биржевая стоимость электроэнергии определяет в итоге и размер фиксированных тарифов для потребителей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что стоимость электричества в Латвии взлетела на рекордную высоту для этого лета.